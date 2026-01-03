La periodista Jennifer Jacobs, corresponsal de la Casa Blanca para CBS News, informó que fuentes le señalaron que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría sido capturado por la Delta Force, la unidad de misiones especiales de élite del Ejército de Estados Unidos.

De acuerdo con la comunicadora, la información proviene de fuentes cercanas al gobierno estadounidense, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la Casa Blanca, el Pentágono ni del gobierno venezolano.

La versión ha generado reacciones inmediatas en redes sociales y círculos políticos internacionales, mientras se mantiene la expectativa ante un posible pronunciamiento oficial que confirme o desmienta lo reportado.