Versiones difundidas en redes sociales y por algunos periodistas internacionales sobre la presunta captura del presidente venezolano Nicolás Maduro han llamado la atención por una coincidencia histórica: el 3 de enero, la misma fecha en la que Manuel Antonio Noriega fue capturado en Panamá en 1990 tras la invasión militar de Estados Unidos.

Noriega, entonces hombre fuerte del régimen panameño, se rindió el 3 de enero de 1990 luego de permanecer varios días refugiado en la Nunciatura Apostólica, tras la operación militar estadounidense denominada Causa Justa. Posteriormente fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

Más de tres décadas después, el 3 de enero vuelve a colocarse en el centro del debate geopolítico, luego de que surgieran reportes no confirmados que señalan que Nicolás Maduro habría sido detenido en una operación encabezada por Estados Unidos, información que hasta el momento no ha sido respaldada oficialmente por Washington ni por el gobierno venezolano.

Analistas señalan que la coincidencia en la fecha ha sido utilizada en redes sociales como símbolo y comparación histórica, evocando paralelismos entre ambos casos, aunque subrayan que las circunstancias políticas, militares y regionales son distintas.