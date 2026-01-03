El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió un mensaje en el que aseguró que Nicolás Maduro y su esposa habrían sido capturados y sacados de Venezuela tras una operación a gran escala ejecutada por fuerzas estadounidenses, en coordinación con agencias de seguridad de ese país.

En el comunicado atribuido a Trump, se señala que Estados Unidos llevó a cabo un ataque de gran escala contra Venezuela y que el mandatario venezolano fue detenido junto con su esposa, sin ofrecer detalles sobre el lugar, las circunstancias ni el estatus legal de la supuesta captura. El mensaje también anuncia una conferencia de prensa a las 11:00 de la mañana en Mar-a-Lago.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido un comunicado oficial, ni el Departamento de Estado ni el Pentágono han confirmado la información. Asimismo, el gobierno de Venezuela no ha reconocido la detención de Nicolás Maduro, quien hasta antes de estos reportes seguía siendo presentado como jefe de Estado.

Analistas y periodistas internacionales han advertido que una captura de esta magnitud tendría repercusiones inmediatas a nivel global, por lo que la ausencia de confirmación por parte de fuentes oficiales independientes mantiene el anuncio en el terreno de la incertidumbre.