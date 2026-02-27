Juárez, Chih., 27 de febrero de 2026.– Este jueves se llevó a cabo la elección del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), así como del consejero universitario para el periodo 2026-2027, en los campus de Ciudad Juárez y Chihuahua.

Durante la sesión se verificó la existencia de quórum para validar el proceso. Posteriormente, se aprobó que la elección fuera abierta y que se realizara mediante el registro por planilla.

Mario Alberto Valdez fue electo como consejero universitario, mientras que Roberto Alvarado fungirá como suplente. Valdez representará a la FCPyS ante el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Para el Consejo Técnico se eligieron consejeros titulares y suplentes por cada programa académico. Por el área de Psicología fueron designados Alecia Torres, como titular, y Rubén García, como suplente. En Ciencias de la Comunicación quedaron Óscar Hernández y Tomás Salas.

En Relaciones Internacionales fueron electos Carlos Urenda y Michel Amador; en Administración Pública, Mauro Conde y Francisco Cabrera. Asimismo, Roberto Piñón y René Medrano fueron nombrados como representantes de posgrado.

El Consejo Técnico está integrado por personas especializadas en sus respectivas áreas académicas. Su función es analizar, asesorar y supervisar asuntos académicos y administrativos dentro de la facultad, además de participar en la toma de decisiones que impactan a estudiantes y docentes.