La Operadora de Transporte (OTV), informó que del 18 al 22 de mayo el CAM Móvil del JuárezBus estará ubicado en el cruce de bulevar Zaragoza y calle Valle del Cedro, a un costado de la estación Babícora del BRT-1.

El objetivo es acercar los servicios a las y los usuarios de la zona, con atención de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

En el módulo se podrán realizar trámites de credencialización, emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial.

El costo por emisión y reposición será de 30 pesos, mientras que la renovación continuará gratuita. Además, se ofrecerá orientación general sobre el sistema JuárezBus.

Con estas acciones, JuárezBus reafirma su compromiso de acercar la atención a la comunidad y facilitar el acceso

a los servicios de movilidad. Para más información, enviar un mensaje vía WhatsApp al 656 852 7384.