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Regresa CAM Móvil del JuárezBus a la Estación Babícora

by EditorJRZ
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La Operadora de Transporte (OTV), informó que del 18 al 22 de mayo el CAM Móvil del JuárezBus estará ubicado en el cruce de bulevar Zaragoza y calle Valle del Cedro, a un costado de la estación Babícora del BRT-1.

El objetivo es acercar los servicios a las y los usuarios de la zona, con atención de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

En el módulo se podrán realizar trámites de credencialización, emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial.

El costo por emisión y reposición será de 30 pesos, mientras que la renovación continuará gratuita. Además, se ofrecerá orientación general sobre el sistema JuárezBus.

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Con estas acciones, JuárezBus reafirma su compromiso de acercar la atención a la comunidad y facilitar el acceso
a los servicios de movilidad. Para más información, enviar un mensaje vía WhatsApp al 656 852 7384.

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