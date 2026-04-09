–Hoy Maru en juaritos y desfile de secretarios

–Que coincidencia, también viene Daniela Álvarez

Juan Carlos Loera, el senador juarense, no perdió la oportunidad de presumir en Facebook una foto donde aparece bien con tenis enseñando los dientes y saludando al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán en Washington, D.C.

Loera muestra una evidente incongruencia, mientras critica abiertamente las políticas neoliberales y la influencia de Estados Unidos, no duda en aprovechar los privilegios y oportunidades que el Senado le brinda para viajar de a grapa a ese país.

No cabe duda de que el legislador fronterizo muestra una doble moral, al igual que otros personajes de la 4T como Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y los propios hijos del expresidente AMLO, así como muchos más que disfrutan de los privilegios del poder.

Por cierto, últimamente Juan Carlos ni se ha dejado ver por Juárez para atender la promesa que hizo de buscar una solución al problema que causa el tren cada vez que se atraviesa por el centro de la ciudad.

Vale recordar que él fue el que echó abajo el proyecto de construcción de un puente en la avenida Vicente Guerrero a la altura de la Francisco Villa, justo en donde el ferrocarril parte la ciudad en dos cada vez que se le hinchan los… vagones.

Loera aseguró que presentaría una alternativa más efectiva para resolver el problema, pero hasta ahora no ha hecho nada; parece que ya se le olvidó.

Los juarenses comentan que ojalá se acuerde de la situación ahora que está en la capital estadounidense, participando en la reunión plenaria del Grupo Binacional México-EUA sobre Puentes y Cruces Internacionales (GBPyCI).

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Si no pasa algo extraordinario que ponga en riesgo la agenda de la gobernadora Maru Campos este jueves andará en estas tierras fronterizas.

La gober viene después de varios días sin pararse por juaritos y eso que en su campaña prometió que estaría aquí cada semana, por lo visto lo olvidó.

La agenda oficial dice que Maru viene a firmar el convenio “Sendero Seguro” a las 11:00 en el Parque de la Familia, rodeada de puro secretario de primera línea: Loya, de la Peña, Gutiérrez, Chánez y Valdez. Parece que la gobernadora trae todo el gabinete para lucirse.

Luego, a la una de la tarde toca la inauguración del Colector Viñedos, ahí en el Gómez Morín. De nuevo, el desfile de funcionarios: Marco Licón, Mario Mata, Rogelio Ramos y demás.

Los juarenses están cansados de visitas relámpago y promesas recicladas. Quieren resultados, no discursos ni selfies. Maru, Juárez es mucho más que un destino en la agenda. Aquí la gente espera que se cumplan compromisos, no solo que se firmen papeles y se inauguren obras.

A la mandataria estatal le queda poquito más de un año para demostrar que realmente está comprometida con Juárez y sus necesidades, que puede pasar de las promesas y eventos protocolarios a acciones concretas que mejoren la vida de los juarenses, entre ellos a mejorar la seguridad y obra pública de gran calado.

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Quien también estará pisando tierras fronterizas es la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, quien ofrecerá una conferencia de prensa a primera hora del día en el antiguo galerón que ocupa el Comité Municipal.

Aún se desconoce el tema que abordará Daniela, pero seguramente aprovechará cámaras y reflectores para lanzarle algunas cacayacas al alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Cabe recordar que ambos mantienen un conflicto abierto y desde hace tiempo no han tenido enfrentamientos mediáticos.

Entre los temas que también resultan de interés para diversos medios está la selección de candidatos, especialmente el de alcalde de Juárez. Por el momento, ya hay algunas aspirantes destacadas, como Austria Galindo.

Sin embargo, en fechas recientes, dos empresarios han manifestado su interés en ser considerados como aspirantes a la candidatura del PAN para la presidencia municipal: Thor Salayandía e Isela Molina, ambos provenientes de la delegación local de la Canacintra.

Dentro de los círculos de Acción Nacional también se menciona a la propia Daniela Álvarez como posible candidata para la presidencia municipal. Sin embargo, se sabe que la idea no le resulta del todo atractiva, ya que implicaría un sacrificio considerable.

Cabe recordar que Álvarez viene de una derrota contundente en la elección pasada, donde perdió la senaduría ante la fórmula morenista conformada por Juan Carlos Loera y Andrea Chávez. Sufrir otro revés en su trayectoria política no sería nada conveniente para ella.

Probablemente hoy Daniela Álvarez reunirá a la estructura de gobierno del estado con la gobernadora Maru Campos para dar seguimiento el tema preelectoral, el cual vienen trabajando desde ya hace varios días y en donde tienen muchos pendientes y tienen que checar avances.

Hoy todo apunta a que Daniela Álvarez va a juntar a la raza del gobierno estatal con Maru Campos para echarle ojo al asunto preelectoral, ese que ya trae rato entre manos y donde hay más pendientes que ganas de chambear.

Así que toca revisar cómo van los avances, porque aquí nadie quiere quedarse atrás y la cosa se pone buena cuando hay elecciones en puerta. Seguro habrá pasillo, café y uno que otro jalón de orejas para que nadie se duerma en sus laureles.