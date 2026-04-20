–Golpe al narco, pero la sierra sigue sin dueño

–Fatal accidente tras desmantelamiento de laboratorio

–Maru se luce en la Feria de San Marcos

El evento político de este fin fue sin lugar a duda fue la concentración masiva en la X en donde Cruz Pérez Cuéllar destapó sin tapujos que va con todo para buscar ser el candidato de Morena a la gubernatura.

Si algo quedó clarito este fin de semana fue que Cruz no se anda por las ramas y con bombo y platillo dejó claro que va en caballo de hacienda rumbo a la candidatura como el gran favorito.

Dicen las cifras oficiales que más de 50 mil almas se reunieron en la Plaza de la Mexicanidad mostrando el gran músculo y fuerza política, lo que no ha podido igualar su contrincante Andrea Chávez.

El evento, organizado por “Los Compas de Cruz”, fue más que una fiesta, fue el momento en que Pérez Cuéllar anunció, sin rodeos, lo que todo mundo sabía, que va por la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

El mensaje fue claro: “Amigas y amigos, he decidido registrarme como coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, porque amo profundamente a esta ciudad”. Y para que no quedaran dudas, agregó que, en cuanto salgan las fechas, ahí estará apuntado.

Por ahora, no contempla solicitar licencia a su cargo. Este lunes realizará su tradicional conferencia de prensa semanal, donde seguramente abordarán los detalles del evento del pasado sábado, el cual su equipo considera un rotundo éxito.

Los porristas del alcalde juarense aseguran que Cruz ya tiene la mesa servida y los cubiertos listos, y que sus contrincantes solo lo verán de lejos; Sin embargo, dentro de Morena esto apenas comienza y la competencia sigue abierta, así que no hay que dar por hecho la victoria antes de tiempo.

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En días pasados la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), le dieron un fuerte golpe al narco en pleno corazón de la sierra, entre Morelos y Guachochi.

Les dieron una buena sacudida a dos laboratorios de metanfetaminas. El primer campamento, de casi una hectárea, parecía más operación industrial que escondite; tambos de mil litros, hornos, depósitos raros y hasta baño pusieron, vaya que no escatiman en infraestructura.

El segundo laboratorio, más chiquito, pero igual de surtido, tenía condensadores, calderas y hasta víveres para el personal. No faltó quien dijera que así de organizados deberían estar las dependencias que combaten el crimen, pero bueno, ahí va el esfuerzo.

Lo que llama la atención no es solo el tamaño del hallazgo, sino la logística, a nueve horas de Chihuahua y con provisiones como para resistir un buen rato.

El operativo fue exitoso, pero la pregunta obligada es: ¿cuántos laboratorios más estarán escondidos en la sierra?

Y lo más fuerte, ¿qué tanto de lo decomisado realmente impacta en la operación del narco?

Porque, entre tambos, materiales extraños y gas a montones, el negocio sigue y la sierra, pues, sigue siendo tierra de nadie.

Así, mientras las autoridades se cuelgan la medalla, el narco seguirá operando sin el menor problema en la sierra en donde parece tierra de nadie.

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Por cierto, después del operativo en el que se desmanteló el laboratorio de metanfetaminas en la Sierra, ocurrió un lamentable accidente que resultó en la muerte del comandante Pedro Ramón Oseguera Cervantes, líder de la Agencia Estatal de Investigación.

En el mismo incidente también fallecieron el agente Manuel Genaro Pérez y dos oficiales instructores provenientes de corporaciones de Estados Unidos.

Este hecho conmocionó a las autoridades.

Según la información oficial, el comandante iba regresando del operativo donde se aseguraron laboratorios de metanfetamina en la Sierra, y que el destino, caprichoso como es, lo hizo caer por un barranco junto a sus escoltas.

Dos sobrevivieron, pero están delicados. Y mientras policías ministeriales, soldados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron hasta el lugar de los hechos para realizar las primeras investigaciones y descartar indicios de un atentado.

No es la primera vez que vemos tragedias de este calibre, en donde el costo es alto, como la perdida de la vida.

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Vaya que la feria de San Marcos, allá en tierras hidrocálidas, arrancó con sabor a sotol y aroma a carne asada y burritos de Chihuahua, porque la gobernadora Maru Campos se dejó caer con toda la comitiva grande pa’ presumir lo mejor del estado grande.

Maru mantiene una excelente relación con Tere Jiménez, la gober de Aguascalientes, tanto así que de allá trajo a Chihuahua el programa “Toca Toca”, una estrategia que consiste en visitar casa por casa para promover las acciones y el trabajo del gobierno en todo el estado.

Durante su visita a la Feria la gobernadora no perdió el tiempo, saludó, paseó y hasta inauguró el pabellón chihuahuense con todo y tirolesa.

Durante la feria, varios asistentes comentaron que la presencia de Maru Campos fue todo un gesto de respaldo institucional a su homóloga. De paso, ambas aprovecharon para enviar un mensaje claro de unidad, justo en estas épocas de precampañas en dos estados donde el PAN lleva la delantera.

Los asistentes a la feria se dieron gusto con la música de Emmanuel, Mijares, Lucero y Yuri, pero el verdadero aplauso fue para el pianista rarámuri Romeyno Gutiérrez, que puso la piel chinita a más de uno.

Dicen los malosos que el pabellón de Chihuahua no sólo viene a mostrar cultura, sino a dejar claro que Maru anda en campaña permanente, promueve turismo, inversiones y hasta presume equipo de secretarios.

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Por cierto, en el primer círculo de la gober se comenta que la mandataria estatal anda de buenas porque su aprobación subió y llegó al mejor nivel desde el año pasado, según el Ranking Mitofsky.

En marzo, logró un 55.4% de aprobación, que es más alto que el promedio nacional y la segunda mejor calificación entre los estados del norte. Aunque quedó 8.7 puntos abajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en Chihuahua, su índice sigue siendo de los más altos a nivel nacional.

Con este panorama, esta semana, Maru arrancará actividades aquí en juaritos; si no hay cambios en su agenda, este lunes tiene programada la reunión de la Mesa de Seguridad en Pueblito Mexicano.

Además, sostendrá varios encuentros para revisar pendientes, entre ellos los avances de la Torre Centinela y los proyectos de obra, donde se prevé una inversión superior a los 2 mil millones de pesos.