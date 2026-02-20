Con el compromiso de fortalecer la seguridad y ofrecer espacios públicos más dignos para las familias del fraccionamiento Senderos del Sol, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó nuevas luminarias en este sector de la ciudad, mejorando significativamente el alumbrado público y la calidad de vida de sus habitantes.



Durante el evento, el alcalde destacó que el Gobierno Municipal continúa trabajando en territorio, atendiendo directamente las necesidades de los habitantes de esta frontera y llevando obras que impactan de manera directa en su calidad de vida.



El edil estuvo acompañado por el director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, así como por el titular de la Dirección de Alumbrado Público, Abraham Espitia, quien informó que instalaron 106 luminarias tipo LED de 60, 160 y 200 watts, lo que permitirá una mayor cobertura y mejor eficiencia en la iluminación de calles y espacios públicos.



Además colocaron 19 arbotantes sencillos y 19 bases de concreto de 1.20 metros de altura, infraestructura que refuerza el sistema de alumbrado y garantiza mayor durabilidad del equipamiento. La inversión total destinada a estos trabajos fue de 1 millón 765 mil 100.15 pesos.



Yamileth Castillo, vecina beneficiaria, expresó que durante 16 años esperaron contar con alumbrado público en esa área, por lo que agradeció al Presidente Pérez Cuéllar el respaldo brindado y la instalación de tecnología Led que hoy brinda mayor seguridad a las familias.



De manera complementaria, personal de la Dirección de Limpia recogió 10 llantas, media tonelada de hierba y basura, así como una tonelada de tierra de arrastre. También se retiraron tres pendones y se realizó barrido manual de banquetas para mejorar la imagen urbana.



Por su parte, cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines llevaron a cabo labores de limpieza general, poda formativa y retiro de residuos, contribuyendo al ordenamiento del arbolado y a la recuperación integral de los espacios públicos en Senderos del Sol.