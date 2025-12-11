Mario Duarte Bustillos, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), presentó su tercer informe de actividades ante la comunidad universitaria de ambos campus.

Durante su mensaje, Duarte anunció la creación del primer Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, un programa que calificó como un avance decisivo para fortalecer la investigación y la formación de alto nivel dentro de la institución. Subrayó que este nuevo posgrado posiciona a la Facultad como un referente regional en estudios políticos y sociales.

El director también informó que la Facultad duplicó su matrícula en los últimos años, colocándose como la tercera unidad académica con mayor demanda en la UACH. Destacó que este crecimiento contrasta con la tendencia nacional, donde otras instituciones han registrado una disminución en el interés por estas áreas.

Duarte Bustillos resaltó que en el 2025 la Facultad contó con una inversión extraordinaria superior a los 15 millones de pesos, destinada a infraestructura, equipamiento y mejoras académicas, lo que beneficiará directamente a los estudiantes y reforzará la calidad educativa.