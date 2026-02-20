Con el objetivo de respaldar la economía de los hogares y atender las necesidades más apremiantes, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, realizó la entrega de 800 apoyos alimenticios, 450 cobijas y 500 hules en distintas colonias de la ciudad.



Estos apoyos están dirigidos a fortalecer la alimentación y brindar protección ante las condiciones climáticas, contribuyendo de manera directa al bienestar de las familias juarenses.



El titular de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, informó que estas acciones se llevan a cabo por instrucciones del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, con la finalidad de que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.



“Estamos entregando en distintos puntos de la ciudad, esperando que estos apoyos sean de gran ayuda; tenemos un alcalde que anda siempre trabajando muy duro, entonces tenemos que seguirle el ritmo”, expresó el funcionario.



Las entregas se efectuaron en colonias como Anapra, Ampliación Fronteriza, Tarahumara, Morelos, Mirador y Héroes de la Revolución, entre otras, donde personal de la dependencia acudió directamente para hacer llegar los apoyos a las familias.



Asimismo, el director de Desarrollo Social adelantó que el próximo mes iniciará el programa “Cruzada por tu Familia”, con el propósito de ampliar la cobertura y continuar atendiendo a la población que más lo requiere, reafirmando el compromiso de la Administración Municipal con el bienestar social.