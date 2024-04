Imparte la charla Es mejor la verdad (aunque sé mentir), en la UACJ

Esta tarde, la poeta, traductora y escritora mexicana Tedi López Mills charló sobre su trayectoria y publicaciones, entre otros tópicos, durante su participación como parte de los eventos relacionados a la XII entrega de la Fiesta de los libros.

El evento se desarrolló en la sala inmersiva del Centro Cultural de las Fronteras (CCF), en punto de las 19:00 horas.

Procedente de la Ciudad de México, Tedi López, quien recibiera en 2008 el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares por “Contracorriente”, comentó que el título de su ponencia: “Es mejor la verdad, aunque sé mentir”, es un homenaje a Juan Gabriel, debido a que es una frase -con una ligera variante- que rescató de una de sus canciones.

En la vida diaria siempre se escoge si decir la verdad o mentir, aunque sean de las llamadas mentiras piadosas, considera.

“Pero no voy a centrarme en el título, hoy vamos a hablar sobre los libros que he escrito, cómo los he escrito y de lo que sentí al escribirlos”.

Tedi López ha sido galardonada en repetidas ocasiones, por lo que estima que es importante que se reconozca el trabajo del escritor, para que se den a conocer sus textos.

“Quizá es una respuesta muy obvia, pero si no se leen, pues no se conocen y para eso publicamos, para que se lean los libros, circulen, gusten y no gusten”.

Desde 2008 que no visitaba esta frontera y hoy la tomó por sorpresa el clima tan cambiante, propio de Ciudad Juárez.

“En la mañana soleado y ahorita muy airoso, terroso”.

Al cuestionarle cuál ha sido su impresión de esta frontera, contesta que la define con una sola palabra: desconcertante.

“No puedo dar una opinión fácil de Ciudad Juárez. Es una ciudad muy desconcertante”.