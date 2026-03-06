Estados Unidos y Venezuela confirmaron este jueves el restablecimiento total de sus relaciones diplomáticas y consulares, marcando el inicio de una nueva etapa geopolítica en la región.

Este anuncio se produce apenas dos meses después de la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump el pasado 3 de enero, la cual resultó en el derrocamiento de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez al poder, quien ha alineado rápidamente las políticas de Caracas con los intereses de Washington.

La ruptura diplomática, vigente desde 2019, fue consecuencia del desconocimiento de la Casa Blanca a la reelección de Maduro y su posterior apoyo al fallido interinato de Juan Guaidó.

Sin embargo, el escenario actual presenta un giro radical; la nueva administración venezolana ha facilitado el control sobre recursos estratégicos y ha reformado el marco legal de hidrocarburos para permitir la entrada de capitales privados, acciones que han sido validadas y felicitadas públicamente por el mandatario estadounidense.

La normalización de los lazos bilaterales se ha acelerado con la presencia de altos funcionarios del gabinete de Trump en suelo venezolano.

El secretario del Interior, Doug Burgum, concluyó una visita de dos días calificada como “fantásticamente positiva”, la cual siguió a la estancia del secretario de Energía, Chris Wright, a mediados de febrero.

Estas visitas subrayan el interés prioritario de Washington en asegurar la estabilidad operativa en el país caribeño.

El Departamento de Estado emitió un comunicado oficializando el acuerdo, en el que se detallan los objetivos conjuntos para la recuperación de la nación sudamericana:

Promoción de la estabilidad y la reconciliación política interna.

Apoyo a la recuperación económica mediante la apertura de mercados.

Establecimiento de un proceso por etapas hacia una transición pacífica y elecciones democráticas.

Durante su gira, el secretario Burgum puso especial énfasis en el sector energético y minero, áreas donde Venezuela posee vastas reservas de oro, diamante, bauxita y coltán.

A pesar de las constantes denuncias de grupos ecologistas sobre la devastación ambiental y la presencia de bandas criminales en el Arco Minero, el funcionario estadounidense aseguró haber recibido “garantías” de seguridad por parte del gobierno interino para proteger a las empresas multinacionales que decidan operar en la zona.

La vicepresidenta Rodríguez ha impulsado reformas legislativas significativas que reducen el control estatal sobre la industria extractiva, revirtiendo la nacionalización profundizada por el chavismo hace más de una década.

Como muestra tangible de esta nueva apertura, Burgum acompañó a Rodríguez en la firma de acuerdos entre la estatal PDVSA y la británica Shell, los cuales representan los primeros convenios públicos bajo el amparo de la nueva Ley de Hidrocarburos y la reforma a la ley de minería.

El objetivo central de esta alianza es revitalizar la producción petrolera venezolana, que en 2025 promedió 1,2 millones de barriles diarios, cifra lejana a su pico histórico.

Las autoridades estadounidenses se mostraron optimistas, pronosticando que Venezuela superará sus metas de producción de gas y crudo para 2026, facilitado por el hecho de que las multinacionales operan bajo permisos especiales que eluden el embargo vigente desde 2019.

Finalmente, la operatividad diplomática ya es una realidad tangible con la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas, que lleva un mes en funciones tras años de cierre.

La cancillería venezolana ha celebrado esta “nueva etapa” basada en el respeto mutuo y el beneficio compartido, dejando atrás la gestión de asuntos consulares desde Bogotá y consolidando un cambio pragmático en la política exterior de ambas naciones.

