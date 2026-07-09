Impulsan bienestar físico y mental de policías y agentes viales con jornada de vida saludable

Este miércoles 8 de julio, se llevó a cabo la cuarta edición de la jornada “Estilo de Vida Saludable”, una estrategia enfocada en fortalecer el bienestar físico, mental y emocional de los elementos encargados de la seguridad pública.

La actividad, coordinada por el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (IMDEJ), la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Coordinación General de Seguridad Vial, busca promover hábitos saludables entre policías municipales y agentes viales para mejorar su condición física, manejo del estrés y desempeño laboral.

La jornada se realizó en la Academia de la SSPM con la participación de 220 elementos, quienes iniciaron con una sesión de activación física que incluyó ejercicios funcionales y cardiovasculares, además de conferencias y talleres enfocados en la salud física y mental.

El director general del IMDEJ, Juan Carlos Escalante, destacó que la actividad física representa una herramienta fundamental para los cuerpos de seguridad, al contribuir a mejorar su rendimiento, fortalecer la respuesta ante situaciones de emergencia y favorecer el control del estrés.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, reconoció el trabajo coordinado entre las dependencias involucradas e invitó a los elementos a aprovechar estos espacios de formación y cuidado personal.

Asimismo, Victoria Barraza, coordinadora de la Unidad de Salud Mental y Legal de la SSPM, resaltó la importancia de impulsar programas preventivos que brinden herramientas para el bienestar emocional y la adopción de hábitos saludables.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer integralmente a los cuerpos de seguridad y contribuir a mejorar las condiciones en las que desarrollan su labor diaria en beneficio de la comunidad juarense.