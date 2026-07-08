Revisión del T-MEC pone en vilo el futuro económico de Ciudad Juárez

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene en alerta a la industria de Ciudad Juárez, una de las ciudades más dependientes de las exportaciones hacia el mercado estadounidense. Aunque el acuerdo comercial continúa vigente, la incertidumbre sobre su futuro podría influir en las decisiones de inversión de empresas que operan o planean instalarse en la frontera.

Ciudad Juárez alberga cientos de plantas manufactureras que generan miles de empleos y producen componentes para las industrias automotriz, electrónica, médica y aeroespacial. Sin embargo, durante los últimos meses ya se ha observado una disminución en la apertura de nuevas vacantes, el cierre de algunas maquiladoras y un incremento en la disponibilidad de naves industriales, situación que empresarios atribuyen a un entorno económico internacional más incierto.

De prolongarse la incertidumbre por la revisión del T-MEC, especialistas consideran que algunas compañías podrían optar por aplazar proyectos de expansión, reducir contrataciones o esperar a que existan reglas más claras antes de realizar nuevas inversiones. Esto tendría un impacto directo en una ciudad cuya economía depende en gran medida de la industria de exportación.

El efecto no se limitaría a las plantas maquiladoras. Comercios, transportistas, proveedores de insumos, empresas de logística, restaurantes y pequeños negocios que dependen del dinamismo industrial también podrían resentir una desaceleración económica si disminuye la actividad manufacturera.

Mientras continúan las negociaciones entre los tres países, el Gobierno de México sostiene que la revisión representa una oportunidad para fortalecer la competitividad del país y brindar mayor certidumbre a los inversionistas. No obstante, en una ciudad fronteriza como Ciudad Juárez, donde gran parte del empleo depende del comercio con Estados Unidos, el resultado de este proceso será seguido de cerca por trabajadores, empresarios y autoridades.