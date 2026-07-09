Retiran 750 llantas acumuladas en vía pública durante operativo en el suroriente de Juárez

Un total de 750 neumáticos fueron retirados de la vía pública durante un operativo de reordenamiento urbano realizado en una desponchadora ubicada en la colonia Vistas de Zaragoza, en el suroriente de la ciudad, debido a diversas irregularidades detectadas por autoridades municipales.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que la intervención se llevó a cabo con la participación de distintas dependencias municipales, luego de identificar acumulación de llantas sobre la banqueta de la calle Mirador de San Lorenzo, situación que representaba una obstrucción para peatones y un posible riesgo para la población.

Las cuadrillas municipales realizaron el retiro del material, el cual fue trasladado a un área habilitada dentro del relleno sanitario, donde permanecerá de manera temporal para que el propietario pueda solicitar su recuperación conforme a los procedimientos establecidos.

Durante la inspección, personal de Protección Civil señaló que la acumulación de neumáticos y otros materiales generaba condiciones inseguras, debido a que podían convertirse en un punto vulnerable ante incendios, además de propiciar la presencia de fauna nociva.

Ángel García, inspector de la Dirección General de Protección Civil, indicó que se levantó el acta correspondiente y se brindó acompañamiento durante el desarrollo del operativo.

Por parte de la Dirección de Ecología, Francisco García, encargado del área de Inspección y Vigilancia, explicó que el establecimiento ya había recibido notificaciones para retirar las llantas que permanecían en la vía pública; sin embargo, el propietario no atendió los requerimientos realizados previamente.

Ante las faltas detectadas, la dependencia informó que se aplicará una sanción equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), debido a que la acumulación de residuos representaba un riesgo sanitario por la posible proliferación de fauna nociva.

Asimismo, personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano solicitó al responsable del establecimiento presentar la licencia de funcionamiento y el permiso de uso de suelo correspondientes, documentos que no fueron acreditados durante la revisión, por lo que se determinó una sanción económica cercana a los 11 mil pesos.

El titular de Limpia exhortó a propietarios de negocios dedicados al manejo de neumáticos a mantener sus espacios en regla y evitar depositar materiales sobre banquetas o calles, especialmente durante la temporada de calor, cuando este tipo de residuos incrementa el riesgo de incendios.