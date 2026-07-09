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Raúl Rubio cierra participación en China dentro del Top 8 mundial de Wushu

by EdiciónJuárez
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El atleta juarense Raúl Rubio concluyó su participación en la Cuarta Copa Mundial de Taolu Wushu de la Federación Internacional de Wushu (IWUF), celebrada en Haikou, China, con una destacada actuación que lo colocó entre los ocho mejores exponentes del mundo.

El representante chihuahuense finalizó en la octava posición de la categoría masculina de armas largas, competencia que reúne únicamente a atletas que lograron clasificarse dentro del grupo de los mejores del planeta en el campeonato mundial previo.

Rubio llegó a la justa internacional como el único mexicano invitado por la IWUF para participar en esta modalidad, llevando el nombre de Ciudad Juárez y México a uno de los escenarios más importantes del wushu competitivo.

Durante su presentación, el juarense enfrentó una jornada complicada debido a factores externos que afectaron su concentración antes de entrar al área de competencia, un aspecto determinante en una disciplina donde la precisión, el control mental y la ejecución técnica son fundamentales.

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A pesar de las dificultades, Rubio logró sobreponerse con la experiencia acumulada durante sus 15 años de trayectoria, mostrando técnica, preparación y determinación para completar su rutina y mantenerse dentro de la élite mundial del wushu.

Con este resultado, el atleta fronterizo reafirma su presencia entre los mejores exponentes internacionales de la disciplina y continúa sumando logros para el deporte juarense.

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