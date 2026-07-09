CANACO reconoce a policías del mes con entrega de despensas para sus familias

Como parte del reconocimiento al trabajo que realizan diariamente los elementos de seguridad pública, la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Juárez (CANACO), en coordinación con Grupo S-Mart, entregó 80 despensas a policías municipales destacados como “Policía del Mes”, con el objetivo de apoyar la economía de sus familias.

La entrega fue encabezada por el presidente de CANACO Juárez, Iván Pérez Ruiz, acompañado por integrantes del organismo empresarial, como parte del programa “Policía Digno”, una iniciativa que busca reconocer mensualmente el compromiso y desempeño de las y los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Durante la entrega, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, agradeció el respaldo del sector empresarial y destacó que este tipo de acciones reflejan el reconocimiento de la sociedad hacia quienes trabajan por mantener la seguridad de las familias juarenses.

Asimismo, señaló que estos apoyos representan un incentivo para que los elementos continúen desempeñando sus funciones con profesionalismo, responsabilidad y vocación de servicio. Añadió que los 60 policías reconocidos durante el mes también recibieron un estímulo económico otorgado por el Gobierno Municipal.

Por su parte, Iván Pérez Ruiz refrendó el compromiso de CANACO con la seguridad de Ciudad Juárez y reconoció el esfuerzo de los agentes municipales, al considerar que su labor es fundamental para generar condiciones que favorezcan el desarrollo social y económico de la ciudad.

La SSPM destacó que la colaboración entre autoridades, organismos empresariales y sociedad permite fortalecer acciones en beneficio de los elementos policiales y sus familias, además de contribuir a la construcción de un entorno más seguro para la comunidad.