Chihuahua

Impulsan convivencia con Mega Posada para familias indígenas en la capital

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), en conjunto con el Ayuntamiento de Chihuahua realizó una Mega Posada para cientos de familias integrantes de comunidades indígenas que habitan en la capital.

El evento tuvo sede en el estadio Manuel L. Almanza, en la Ciudad Deportiva, donde se dieron cita personas de origen rarámuri, otomí, mixteca, mazahua, así como de otros pueblos originarios.

Los asistentes disfrutaron de una tarde de convivencia que incluyó alimentos como tamales y refrescos, la presentación de grupo de música tradicional rarámuri, juegos y actividades para niñas y niños, además de la entrega de juguetes.

Como parte de la jornada, se realizó una rifa de premios en apoyo a la economía de las familias indígenas.

