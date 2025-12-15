Inicio » Inauguran el viernes prolongación de la Avenida De las Torres
Inauguran el viernes prolongación de la Avenida De las Torres

Será el próximo viernes 19 de diciembre cuando se de por inaugurando el nuevo tramo de la avenida De las Torres, el cual conectará de la avenida Manuel Talamás Camandarí a la calle Yepomera, al sur de la ciudad.

Se espera que al acto protocolario asita la Gobernadora del Estado Maru Campos, así como autoridades del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y Municipales.

Para ello, por parte del Estado se extendió una invitación a la ciudadanía en general para que sea testigo de esta inauguración, misma que se prevé de inicio en punto de las 9:00 horas.

