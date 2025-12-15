Será el próximo viernes 19 de diciembre cuando se de por inaugurando el nuevo tramo de la avenida De las Torres, el cual conectará de la avenida Manuel Talamás Camandarí a la calle Yepomera, al sur de la ciudad.

Se espera que al acto protocolario asita la Gobernadora del Estado Maru Campos, así como autoridades del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y Municipales.

Para ello, por parte del Estado se extendió una invitación a la ciudadanía en general para que sea testigo de esta inauguración, misma que se prevé de inicio en punto de las 9:00 horas.