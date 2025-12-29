La construcción enfrentó condiciones extremas y desafiantes fallas geológicas, pero hoy se convierte en un nuevo símbolo del poderío ingenieril del país asiático.

China inauguró el túnel Shengli, considerado el túnel de autopista continuo más largo del mundo, con una extensión de 22,13 kilómetros y un trazado que cruza la imponente cordillera de Tianshan, en la región autónoma uygur de Xinjiang, al noroeste del país.

La infraestructura fue puesta en servicio este viernes como parte de la autopista G0711 Urumqi–Yuli, un proyecto estratégico que conecta el norte y el sur de Xinjiang y permite atravesar la cadena montañosa en apenas 20 minutos, un recorrido que antes podía tomar varias horas por rutas sinuosas de montaña, de acuerdo con reportes de medios estatales chinos.

La cordillera de Tianshan, que se extiende por alrededor de 2.500 kilómetros, había dividido históricamente a Xinjiang en dos grandes zonas. Hasta ahora, el trayecto entre Urumqi, capital regional, y Korla, la principal ciudad del sur, podía demorar cerca de siete horas.

Con la nueva autopista, el tiempo de viaje se redujo a aproximadamente tres horas, lo que representa un cambio logístico y económico de gran impacto para la región.

El proyecto tuvo un periodo de construcción de cinco años y abarca un trazado total de 324,7 kilómetros, con una inversión estimada en 46.700 millones de yuanes, equivalentes a unos 6.630 millones de dólares. Debido a la complejidad del terreno, más del 90% del recorrido está conformado por puentes y túneles, lo que elevó los retos técnicos y operativos durante su desarrollo.

La obra alcanzó una profundidad máxima superior a los 1.100 metros y atraviesa 16 zonas de fallas geológicas activas, lo que obligó a implementar soluciones de alta ingeniería para garantizar la seguridad estructural. De acuerdo con las autoridades chinas, el proyecto enfrentó cinco grandes desafíos: alta presión del terreno, actividad sísmica, condiciones ambientales estrictas, temperaturas extremas y gran altitud, factores que lo convierten en una de las infraestructuras más complejas ejecutadas en el país.

Más allá del récord mundial, el gobierno chino subrayó que la autopista tendrá un papel clave en la integración económica de Xinjiang, al reducir costos logísticos, fortalecer el flujo comercial interno y abrir nuevas rutas para el intercambio internacional. La obra también busca impulsar el desarrollo regional y mejorar la conectividad en una de las zonas más extensas y estratégicas del territorio chino.

Con la puesta en marcha del túnel Shengli, China refuerza su liderazgo global en infraestructura y vuelve a demostrar su capacidad para ejecutar megaproyectos en entornos extremos, apoyados en planificación a largo plazo, tecnología de punta y un ambicioso modelo de desarrollo orientado a la conectividad y la competitividad territorial.

