Con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hace un llamado a la ciudadanía para evitar los disparos al aire, así como a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad, con el fin de prevenir accidentes y proteger la vida y la integridad de todas y todos.

Uso de armas de fuego y pirotecnia

Disparar al aire es un delito y pone en grave riesgo a la población, por lo que se actuará de manera inmediata ante cualquier reporte de detonaciones de arma de fuego.

La SSPM recomienda no utilizar pirotecnia, ya que representa un riesgo de quemaduras, incendios y lesiones.

En el hogar

Verifique que las instalaciones eléctricas y de gas estén en buen estado antes de iniciar reuniones o cenas.

Evite el uso excesivo de extensiones eléctricas y no deje velas encendidas sin supervisión.

Mantenga a menores de edad alejados de objetos calientes, pirotecnia o bebidas alcohólicas.

Asegure puertas y ventanas, incluso si habrá personas en casa.

Reuniones y eventos

Mantenga un ambiente de respeto y convivencia pacífica.

Evite discusiones; recuerde que el exceso de alcohol puede provocar conflictos.

Atienda las indicaciones de las autoridades en eventos públicos.