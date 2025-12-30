La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), entregó más de 100 apoyos alimentarios en beneficio de las familias de pacientes que se encuentran hospitalizados en Chihuahua capital.

Esto, con el fin de acompañar a la ciudadanía que espera la recuperación y el alta médica de sus seres queridos durante las fechas decembrinas en el Hospital General de Chihuahua y el Hospital General Regional No.1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad Morelos.

El titular de la SDHyBC Rafael Loera, explicó que la distribución de comida caliente fue posible gracias al personal que labora en la unidad móvil de los comedores comunitarios.

Durante las entregas, los beneficiados expresaron su agradecimiento por los apoyos, al señalar que les ayudaron a afrontar las largas jornadas de espera y representaron un alivio en momentos en los que es complicado salir a comprar comida.

Loera agregó que en próximos días se continuará con la iniciativa en otros hospitales, sumado a las visitas que se realizarán en casas hogar y asilos.

Estas acciones forman parte del programa NutriChihuahua, que tiene como principal objetivo garantizar el acceso a alimentos de calidad a quienes más lo necesitan.