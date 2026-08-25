martes, agosto 25, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Incendio consume alrededor de 80 vehículos en yonke de la carretera a Casas Grandes
Portada

Incendio consume alrededor de 80 vehículos en yonke de la carretera a Casas Grandes

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Dirección General de Protección Civil informó que entre ayer lunes 23 y este martes 24 de agosto, atendieron 51 servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad, de los cuales 35 correspondieron al Departamento de Bomberos y 16 a Rescate Municipal.

Entre los hechos más relevantes destacó un incendio registrado en un yonke ubicado sobre la carretera a Casas Grandes, a la altura del kilómetro 27, en el cruce con De las Alturas.

El siniestro ocurrió en el establecimiento denominado “El Forcito”, donde elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron labores de extinción luego de que el fuego alcanzara aproximadamente 80 vehículos considerados como chatarra, los cuales se encontraban apilados en estructuras de tres y cuatro unidades de altura.

Para combatir las llamas utilizaron las unidades cisterna y máquinas extintoras 18, 23, 22, 21 y UL-03. Asimismo, se sumaron a las labores tres cisternas particulares pertenecientes a recicladores del sector, quienes apoyaron con el suministro de agua.

Protección Civil indicó que no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incendio.

El informe de la dependencia indica que las causas que originaron el siniestro están pendientes de determinar.

You Might Also Like

You may also like

La UACJ lleva más de 220 títulos a la FILUNI 2026

Alerta Coesvi por fraudes mediante llamadas y créditos no solicitados

Baldíos se llenan de basura en avenidas principales

Sin otra opción: adultos mayores salen a las calles a pedir ayuda

CONALEP Chihuahua apuesta por IA y nuevas competencias para formar el talento...

¿Tienes libros, antigüedades coleccionables, arte, curiosidades o algún artilugio especial?