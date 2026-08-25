La Dirección General de Protección Civil informó que entre ayer lunes 23 y este martes 24 de agosto, atendieron 51 servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad, de los cuales 35 correspondieron al Departamento de Bomberos y 16 a Rescate Municipal.



Entre los hechos más relevantes destacó un incendio registrado en un yonke ubicado sobre la carretera a Casas Grandes, a la altura del kilómetro 27, en el cruce con De las Alturas.



El siniestro ocurrió en el establecimiento denominado “El Forcito”, donde elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron labores de extinción luego de que el fuego alcanzara aproximadamente 80 vehículos considerados como chatarra, los cuales se encontraban apilados en estructuras de tres y cuatro unidades de altura.



Para combatir las llamas utilizaron las unidades cisterna y máquinas extintoras 18, 23, 22, 21 y UL-03. Asimismo, se sumaron a las labores tres cisternas particulares pertenecientes a recicladores del sector, quienes apoyaron con el suministro de agua.



Protección Civil indicó que no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incendio.



El informe de la dependencia indica que las causas que originaron el siniestro están pendientes de determinar.