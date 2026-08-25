El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Chihuahua busca transformar la formación de sus estudiantes mediante una estrategia que combine Inteligencia Artificial, certificaciones, microcredenciales, bilingüismo y nuevas plataformas de aprendizaje, con el propósito de responder a las exigencias de un mercado laboral en constante evolución.

El director de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores, destacó que la transformación de la educación técnica requiere sumar esfuerzos entre instituciones educativas, empresas, docentes, tecnología y nuevas alternativas de capacitación que permitan a los jóvenes adquirir herramientas acordes con los cambios que ya enfrenta el mundo.

Explicó que uno de los principios de la Visión CONALEP Chihuahua 2030 es acercar a los estudiantes las mejores herramientas disponibles para fortalecer su preparación como Profesionales Técnicos Bachiller, aprovechando las oportunidades que ofrece la era digital.

En este contexto, señaló que iniciativas como OpenAI Academy representan nuevas posibilidades de aprendizaje, al permitir que estudiantes sin experiencia técnica previa puedan acercarse al uso de herramientas como ChatGPT y a los fundamentos de la Inteligencia Artificial mediante cursos y recursos educativos.

Bazán Flores subrayó que la incorporación de estas tecnologías no busca sustituir a los docentes ni los conocimientos adquiridos en las aulas, sino sumar herramientas que ayuden a los jóvenes a aprender, investigar, crear y resolver problemas de manera más eficiente.

Indicó que la visión hacia 2030 contempla fortalecer la educación técnica mediante certificaciones, microcredenciales, formación bilingüe, aulas virtuales e interactivas, sistema dual, competencias digitales y una mayor vinculación con el sector productivo.

El objetivo, dijo, es que los estudiantes no solamente concluyan sus carreras con un título como Profesionales Técnicos Bachiller, sino que también cuenten con un portafolio de competencias que les permita demostrar las habilidades adquiridas durante su formación.

Entre las áreas que podrán complementar las especialidades técnicas se encuentran la Inteligencia Artificial, programación, robótica, automatización, análisis de datos, ciberseguridad, idiomas y diversas herramientas digitales, competencias que cada vez tienen mayor relevancia en el ámbito laboral.

El director de CONALEP Chihuahua consideró que las certificaciones y microcredenciales permitirán reconocer habilidades específicas y ofrecer a los estudiantes trayectorias de aprendizaje más flexibles, por lo que en el futuro no será suficiente responder qué estudió una persona, sino qué sabe hacer, qué puede demostrar y qué está dispuesta a seguir aprendiendo.

Finalmente, Bazán Flores señaló que CONALEP Chihuahua no parte de cero, sino que construye un ecosistema que integra Inteligencia Artificial, certificaciones, microcredenciales, bilingüismo, aulas virtuales, sistema dual, vinculación empresarial y formación humana. Añadió que la institución continuará buscando alianzas con universidades, empresas, organismos certificadores y plataformas tecnológicas para abrir a los jóvenes las puertas del conocimiento que necesitarán para enfrentar los retos de 2030.