Plaza de Las Américas, te invita a formar parte del Bazar Librero y Otros Artilugios, que se llevará a cabo del 01 al 04 de octubre

Ciudad Juárez. – Los organizadores del Bazar Librero y Otros Artilugios, lanzaron la convocatoria a escritores y expositores a participar en su segunda edición, que en este 2026 se llevará a efecto del 1 al 4 de octubre en Plaza de Las Américas.

De acuerdo a Rolando Talavera, Gerente de Plaza de Las Americas, el enfoque principal del Bazar Librero y otros Artilugios, está relacionados a la promoción de la lectura, el arte y el coleccionismo entre los habitantes de la franja fronteriza de Juárez y El Paso.

De acuerdo a la convocatoria publicada en las redes sociales de Plaza de Las Américas, en esta actividad se podrán vender artículos como:

. – Libros: Ejemplares literarios, primeras ediciones, libros infantiles y remates editoriales.

. – Antigüedades: Objetos antiguos y de colección.

. – Arte: Pinturas, ilustraciones, grabados y obras de autores locales o nacionales.

. – Objetos coleccionables: Artículos como discos de vinilo y otros tesoros retro.

Rolando Talavera, Gerente de Plaza de Las Américas, mencionó que la intención de este evento es el contribuir en el fomento a la cultura a través de la lectura, además, de compartir reliquias artísticas que pudieran resultar de interés para los asistentes y coleccionistas.

Agregó que, además, este escenario será apropiado para que varios escritores de la región presenten sus más recientes obras sin importar el estilo literario.

Indicó, que los interesados tienen hasta el 25 de septiembre para registrarse a través del correo feriadelibro.americas@gmail.com, acompañando la solicitud con un listado de los productos a ofrecer, mismo que deberán recibir el visto bueno de los organizadores, con la aclaración que no se permitirá la venta de artículos no aprobados.

El costo de inscripción es de 500 pesos por espacio, con un máximo a adquirir 3, con la obligación de mantener en todo momento presentable el módulo.

Se establece que cada expositor, de sus artículos en venta al menos un 70 % de productos deberán estar relacionados con la lectura.

En octubre del año pasado, durante la primera edición del Bazar Librero y otros Artilugios se tuvo la presencia de Armando Fuentes “Catón”, quien llevó a efecto la presentación de su obra literaria “México en Mi”.

En esa ocasión, “Catón” compartió su visión sobre el momento histórico que atraviesa México, y en esta ocasión se espera una agradable sorpresa.