Registra Chihuahua avance del 77.69 % en programa federal de salud casa por casa

Chihuahua registra un avance del 77.6 por ciento en la implementación del programa federal Salud Casa por Casa, de acuerdo con las cifras presentadas este martes durante la conferencia de prensa de la Presidencia de la República.

El programa contempla que personal médico acuda directamente a los domicilios de personas pertenecientes a grupos vulnerables para realizar consultas preventivas y brindar seguimiento a sus condiciones de salud.

Durante la presentación se informó que Chiapas encabeza el avance nacional con una cobertura del 96 por ciento, mientras que Baja California presenta el porcentaje más bajo, con 46 por ciento. Chihuahua se encuentra actualmente por encima de las tres cuartas partes de avance.

Las autoridades federales señalaron que continúa abierta la convocatoria para incorporar a más personal médico, debido a que algunas entidades todavía requieren profesionales para completar sus plantillas. Salud Casa por Casa inició en octubre de 2024 con la contratación de personal y la planeación de la cobertura.