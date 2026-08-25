La detención en Estados Unidos de Ricardo Verduzco Bernal, exdirector del Deporte de Guasave, presuntamente relacionado con el traslado de más de 111 mil pastillas de fentanilo, debe ser investigada también por las autoridades mexicanas, afirmó el presidente estatal del PRI, Álex Domínguez.

El también diputado federal sostuvo que el caso no debe limitarse a la responsabilidad individual del exfuncionario, sino que deben investigarse posibles relaciones y determinar si existieron vínculos con otras personas o estructuras políticas.

“Es una vergüenza internacional y una muestra de la gravedad de lo que está ocurriendo en Sinaloa”, declaró Domínguez, quien cuestionó que una persona que anteriormente tuvo bajo su responsabilidad la promoción del deporte sea ahora señalada por un delito relacionado con el tráfico de drogas.

El priista dirigió sus críticas hacia los gobiernos de Morena en Sinaloa y exigió que las instituciones mexicanas investiguen sin protección política para ningún involucrado. Agregó que cualquier posible penetración del crimen organizado en estructuras gubernamentales representa un riesgo para la seguridad, la gobernabilidad y el Estado de derecho.