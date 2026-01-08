Inicio » Inicia el 27 de enero Caminería, arrieros y rutas de comercio
En próximo 27 de enero de 2026 dará inicio el Seminario permanente Caminería, arrieros y rutas de comercio, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El ciclo está dirigido a investigadores y especialistas interesados en analizar el papel histórico y cultural de los caminos como espacios de intercambio económico, devoción religiosa, convivencia social y construcción de identidades en México y América Latina, desde enfoques históricos, antropológicos y etnográficos.

El seminario se desarrollará a lo largo del año mediante 11 sesiones virtuales en la plataforma Zoom, programadas los últimos martes de cada mes con excepción de diciembre a las 17:00 horas, con previo registro al correo: america_malbran@inah.gob.mx.

El programa inicia el 27 de enero con la conferencia Una feria para acrecentar el reino. Comercio y colonización en el Nuevo México de mediados del siglo XVIII, a cargo de José Tomás Falcón Gutiérrez, quien aborda las ferias como una estrategia de integración territorial y comercial del septentrión novohispano. En febrero, América Malbrán Porto y M. América Martínez Santillán analizan la transformación de la Feria de San Francisco a la Feria de Santa Rita en Chihuahua, desde sus orígenes religiosos hasta su consolidación como festividad cívica.

A lo largo de las sesiones se abordarán diversos estudios de caso que examinan festividades, peregrinaciones y ferias vinculadas a antiguos caminos en México y América Latina, como las celebraciones religiosas en Oaxaca, Hidalgo, Querétaro y Michoacán; las prácticas festivas del Chihuahua decimonónico; las dinámicas de mercado en la feria de Saltillo; las tradiciones comunitarias en El Salvador; así como expresiones de sincretismo religioso en el noroeste argentino. El ciclo concluirá el 24 de noviembre con una reflexión sobre la edificación y fiestas del Convento de Nuestra Señora de Cosamaloapan como centro de intercambio económico y ritual en el siglo XVIII.

Este seminario reafirma el compromiso del INAH con la investigación interdisciplinaria y la difusión del conocimiento histórico y antropológico, al ofrecer un espacio de diálogo sobre los caminos como ejes fundamentales de circulación de personas, creencias, mercancías y tradiciones. La participación es gratuita y se otorgará reconocimiento a quienes completen las sesiones. Para más información, puede consultar www.inahchihuahua.gob.mx o comunicarse al teléfono 614 410 8733.

