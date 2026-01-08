Este día, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la reinauguración del Centro de Bienestar Animal, espacio que fue rehabilitado con una inversión de 3 millones 800 mil pesos.



El alcalde celebró esta intervención, ya que este lugar no se había atendido desde hace mucho tiempo, además de destacar que el bienestar animal es un tema muy importante.



“Vamos a seguir acompañando aquí a la Dirección de Bienestar Animal buscando darle las herramientas para que pueda hacer su trabajo”, señaló.



“Hasta ahora lo que se ha hecho, todas las esterilizaciones, hay que decirlo, que lo que se ha realizado es importante porque es algo que ve hacia el futuro”, expresó.



El Presidente Pérez Cuéllar comentó que esto es un gran avance y aunque falta mucho por hacer, se seguirán enfrentando los problemas.



Alma Edith Arredondo Salinas, titular de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, dijo que desde marzo del 2022, animalistas y rescatistas que luchaban por que no sufrieran los animalitos en este lugar, iniciaron el movimiento para que se remodelara y ahora esto es un hecho.



“Para DABA este lugar es una herramienta para seguir trabajando en favor de los animales, dándoles un trato digno y respetuoso, libres de hambre y de frío”, dijo.



“Vamos a poder tener a nuestros animales en un lugar digno, seguro, ya que lo merecen como seres sintientes”, expresó.



La funcionaria añadió que a partir del lunes comenzarán a recibir a los animales, además de que en este sitio ofrecerán los servicios de vacunación, producto contra garrapata y aplicación de microchips.



Por su parte, Daniel González, director de Obras Públicas, dio a conocer que esta remodelación se hizo con un monto de 3 millones 800 mil pesos.



“El lugar estaba en condiciones muy precarias, ya que desde hace 40 años no se hacía ningún cambio”, dijo.



Comentó que se hizo la demolición en el interior de las jaulas, se construyeron nuevas y se pusieron rejas, también se hizo un sistema de drenaje para que se pudiera limpiar por dentro y no se acumulara el deshecho



El funcionario añadió que se pusieron casitas, un plafón aislante, asimismo tendrán clima para se tenga la temperatura correcta.



Agregó que los trabajos incluyeron la renovación de las jaulas, las cuales estaban en malas condiciones pues desde 1989 no efectuaban mejoras en el sitio



Al evento acudieron directores de las diferentes dependencias del municipio, así como regidores.