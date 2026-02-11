miércoles, febrero 11, 2026
FAA advierte que podrían derribar aeronaves que violen cierre aéreo en El Paso

by Eduardo Huízar
by Eduardo Huízar

La Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió que cualquier aeronave que ingrese al espacio aéreo restringido en El Paso, Texas, durante el actual cierre podría ser interceptada e incluso derribada por razones de seguridad nacional.

De acuerdo con la notificación emitida por autoridades estadounidenses, la medida responde a protocolos estrictos de protección del espacio aéreo, y forma parte de acciones preventivas ante posibles amenazas. La FAA enfatizó que las restricciones deben cumplirse sin excepción mientras permanezca vigente la orden.

La última vez que se emitió una advertencia de esta naturaleza fue durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando aviones comerciales fueron utilizados para impactar las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono, lo que llevó al cierre total del espacio aéreo en Estados Unidos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la duración exacta de la restricción en El Paso ni sobre incidentes relacionados, pero la advertencia ha generado inquietud debido a la severidad del mensaje y su antecedente histórico.

