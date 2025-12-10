La secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, informó que dieron inicio con las atenciones médicas gratuitas del Dr. Vagón, el Tren de la Salud de Fundación Grupo México, en Ciudad Juárez, en beneficio de las familias de la frontera.

Los servicios se brindan en el Eje Vial Juan Gabriel S/N, colonia El Barreal, donde permanecerán hasta el 13 de diciembre.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, precisó que diariamente se entregan 500 fichas de atención desde las 6:00 de la mañana, para que la ciudadanía pueda acceder a las consultas que requiera.

El funcionario destacó que este esfuerzo, impulsado y gestionado por la gobernadora Maru Campos, complementa la atención médica que se ofrece a través de MediChihuahua, con lo que se reafirma el compromiso de la administración estatal por mejorar la calidad de vida de las y los juarenses.

El Tren de la Salud cuenta con consultas generales, así como servicios de odontología, quiropráctica, rehabilitación, optometría, audiometría, nutrición, planificación familiar y entrega gratuita de medicamentos. También se dispondrá de clínicas especializadas en diabetes y salud visual.

Adicionalmente se cuenta con la presencia del Vagón de la Mujer, un espacio destinado a la atención integral de la salud femenina, y el Cine Vagón, que proyectará películas para el disfrute de las familias a partir de las 7:00 de la tarde.