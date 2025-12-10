Miércoles 10 de Diciembre del 2025

La Coordinación de Personas con Discapacidad de Atención Ciudadana, invita a quienes viven en la colonia Zaragoza y otras de esa parte de la ciudad, para que acudan a la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente y aprovechen los servicios que se ofrecen en distintas áreas, todos los miércoles.



Marisa Lizeth Flores Orozco, enlace en el área de atención a personas con discapacidad de la Coordinación de Atención Ciudadana, informó que se atiende todos los miércoles, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en las instalaciones de la dependencia, ubicadas en avenida Del Valle, en la colonia Zaragoza.



“Las personas que acuden realizan principalmente trámites de credencial de persona con discapacidad, apoyo del programa federal de Bienestar, así como bolsa de empleo especializada”, mencionó.



Agregó que los días lunes, martes, jueves y viernes atienden a las personas en las oficinas ubicadas en la planta baja de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” (presidencia municipal).



Resaltó que se tiene como objetivo ser un Gobierno incluyente y sensible de los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad.