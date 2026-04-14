La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) descartaron un posible aumento en el precio de la tortilla e informaron que no existe un incremento en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz que justifique un alza en dicho producto para las familias mexicanas.

A través de un comunicado conjunto, hicieron un llamado enérgico a evitar aumentos injustificados en el precio de la tortilla en perjuicio de la población, al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional.

En este sentido, recordaron que la mayoría de las asociaciones nacionales de la industria de la masa y la tortilla y las principales empresas harineras participan en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, en el cual han asumido el compromiso de mantener la estabilidad en los precios y avanzar gradualmente en su reducción, conforme a las condiciones del mercado.

Además, explicaron que la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) ratificaron su compromiso de mantener una producción y distribución eficiente que abone a la estabilidad en el precio, por lo que dijeron no existe justificación técnica y económica para un alza.

Detallaron que el gobierno de México trabaja de forma permanente en el ordenamiento de la cadena de producción y comercialización del maíz, mediante políticas que refuercen el ingreso de las y los productores, por medio de la comercialización directa.

Además, destacaron que la Profeco hace un monitoreo de precios en 603 tortillerías a nivel nacional como parte del programa Quién es Quién en los Precios y revisa el padrón de tortillerías de las Cámaras firmantes que le proporciona la Secretaría de Economía con el fin de comprobar el porcentaje de cumplimiento y presenta un reporte mensual.

Ambas dependencias resaltaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar el abasto de maíz, proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas y avanzar en la soberanía alimentaria del país.

ElUniversal