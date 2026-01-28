La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, reforzó los trabajos de reparación en hundimientos registrados en la ciudad, derivados de las lluvias extraordinarias del pasado fin de semana. Hasta la mañana de este martes, se han cuantificado 16 oquedades en distintas zonas, que ya se encuentran en proceso de atención.

Los puntos detectados son los siguientes:

1. Rafael Delgado, Infonavit Casas Grandes 2. Tunes, Oasis Revolución 3. Ponciano Arriaga y General José Ramírez Carrillo 4. Garambullo y Zafra, colonia 15 de Enero 5. Chiapas y Miguel Hidalgo, Salvárcar 6. Michoacán y Mariano Jiménez, Salvárcar 7. Armando González Soto y Carlos Frank 8. Bahía San Jorge, Héroes de México 9. Parque Granja Madroño, Revolución 10. Felipe Carrillo Puerto #1374, Chaveña 11. Azcapotzalco e Isla Hawái, Plutarco Elías Calles 12. Santiago Troncoso y Nogales, Roma 13. Rosa María y Fuentes, Las Fuentes 14. Tomás Fernández y Parque Las Hadas, Los Parques 15. Montecarlo, Country Raquet 16. Paseo Triunfo de la República y avenida Del Charro

Desde temprana hora, cuadrillas del departamento de Alcantarillado de la JMAS comenzaron los trabajos en el hundimiento localizado en el cruce de Ponciano Arriaga y General José Ramírez Carrillo, donde se identificó la afectación de un colector de 24 pulgadas que había cumplido su vida útil, agravado por la sobrecarga de agua pluvial. En este punto se realizará la reposición de 63 metros de tubería, informó la ingeniera Paola Moreno, directora de Operación.

“Vamos a hacer la reposición de 63 metros lineales; posteriormente entraremos con el bacheo para la reposición del pavimento. Fue un evento considerablemente complejo debido a un accidente ocurrido el día de ayer; la persona fue atendida oportunamente y trasladada para recibir atención médica por personal del área de Seguridad”, explicó.

En calles aledañas a esta reparación se presenta un brote de aguas negras que podría alcanzar el Eje Vial Juan Gabriel; sin embargo, una vez que inicie la instalación de los primeros tubos, el drenaje será encausado para dar solución definitiva a la fuga.

De manera paralela, la JMAS trabaja en el cruce de Garambullo y Zafra, en la colonia 15 de Enero, donde se repondrán aproximadamente 30 metros de línea sanitaria de 15 pulgadas, con el objetivo de resolver los brotes en registros domiciliarios que afectan a los vecinos del sector tras el socavón registrado esta mañana.

Siguiendo las instrucciones del director general de la JMAS, Marco Licón, una vez concluidas las reparaciones, el departamento de Bacheo intervendrá de inmediato para restablecer la carpeta asfáltica y reabrir las vialidades en el menor tiempo posible.

La Junta de Agua y Saneamiento, agradece la comprensión y paciencia de la ciudadanía, y hace un atento llamado a reportar cualquier condición de riesgo al número 073, para brindar atención oportuna por la seguridad de los juarenses.