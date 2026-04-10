Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a un masculino que se encontraba en posesión de varios kilos de mariguana y cocaína en calles de Ciudad Juárez.

El arresto de Bryant Efraín E. G., por delitos contra la salud, se realizó de manera conjunta con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en el cruce de Luis Spota y Aatzin, del fraccionamiento Torres del Sur, cuando circulaba a bordo de su vehículo y al realizarle una revisión, se le localizó lo siguiente:

08 bolsas de plástico, que en su interior cada una de ellas contiene una hierba verde, seca y olorosa, con características propias de la mariguana y con un peso total de 4.110 kilogramos.

03 envoltorios de plástico que en su interior contienen un polvo blanco y fino, con las características de al parecer cocaína con un peso total de 66 gramos.

Vehículo de la marca Chrysler, línea 200, modelo 2013, en color guinda con matrículas de circulación del estado de Chihuahua.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, que se encargará de continuar con las indagatorias para esclarecer su situación jurídica.