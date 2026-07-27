Como parte de las obras complementarias para la construcción del puente Paso Las Torres-Talamás Camandari, obra a cargo de Gobierno del Estado, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), iniciará este jueves 30 de julio los trabajos de desvío de una línea de agua potable.

Las maniobras se realizarán del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto sobre el carril de baja velocidad de la avenida De las Torres, en el cruce con el bulevar Manuel Talamás Camandari, en sentido de sur a norte, por lo que será necesario cerrar de manera temporal la circulación en ese tramo.

La Ingeniera Paola Moreno, Directora de Operación de la JMAS, informó que, estos trabajos son necesarios para dar continuidad a la construcción del puente y se desarrollarán durante cuatro días, en un horario de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

“Iniciamos el jueves 30 de julio y estaremos trabajando durante cuatro días, esperando concluir el domingo 2 de agosto con los trabajos y conexiones necesarias para dejar habilitada la línea de agua potable y que se pueda trabajar en la construcción del puente Paso Las Torres-Talamás Camandari sin ningún inconveniente”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a las y los automovilistas que circulan por la zona a tomar precauciones, respetar la señalización y considerar rutas alternas durante el periodo que duren las maniobras.

La construcción del puente Paso Las Torres–Talamás Camandari permitirá agilizar la circulación en uno de los cruces con mayor tránsito vehicular del suroriente de Juárez, además de reducir los tiempos de traslado para miles de personas que diariamente transitan por este sector.

La JMAS agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante las molestias temporales que pudieran generarse durante la ejecución de estos trabajos, los cuales forman parte de una obra de infraestructura que beneficiará la movilidad de la ciudad.