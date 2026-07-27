lunes, julio 27, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » La SSPM solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a familiares de una adulta mayor extraviada
Portada

La SSPM solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a familiares de una adulta mayor extraviada

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de una adulta mayor extraviada de nombre María Filomena Hernández de 76 años.

El resguardo se llevó a cabo luego de que se atendiera un llamado al número de emergencia 911, en el cual reportaron a una persona de la tercera edad, deambulando aparentemente desorientado en silla de ruedas en el cruce de las calles Rodolfo Ogarrio y Doctor Manuel Ruíz, en la colonia Leyes de Reforma.

Razón por la cual fue abordada de manera inmediata, por lo que al manifestar no recordar cómo llegar a su domicilio ni como contactar a sus familiares, fue canalizada al departamento de Trabajo Social, en la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde personal en turno le brindó la atención correspondiente.

Si alguna persona cuenta con información que permita localizar a sus familiares, puede comunicarse al teléfono 7370520 o al 7370500.

banner
You Might Also Like

You may also like

Iniciará JMAS trabajos para desviar línea de agua potable por construcción del...

Realiza Gobernación estatal 234 inspecciones y clausura 18 establecimientos durante la última...

Plataforma Centinela, impulsada por Gilberto Loya, fue clave para ubicar y detener...

PRI Chihuahua intensifica la capacitación de Defensores y suma 31 municipios visitados

Cast Conalep referente nacional en la profesionalización del auto transporte federal

Protección Civil atendió 34 servicios de emergencia en las últimas 24 horas