La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de una adulta mayor extraviada de nombre María Filomena Hernández de 76 años.

El resguardo se llevó a cabo luego de que se atendiera un llamado al número de emergencia 911, en el cual reportaron a una persona de la tercera edad, deambulando aparentemente desorientado en silla de ruedas en el cruce de las calles Rodolfo Ogarrio y Doctor Manuel Ruíz, en la colonia Leyes de Reforma.

Razón por la cual fue abordada de manera inmediata, por lo que al manifestar no recordar cómo llegar a su domicilio ni como contactar a sus familiares, fue canalizada al departamento de Trabajo Social, en la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde personal en turno le brindó la atención correspondiente.

Si alguna persona cuenta con información que permita localizar a sus familiares, puede comunicarse al teléfono 7370520 o al 7370500.