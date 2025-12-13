Debido a los trabajos de reposición del colector Viñedos, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez informa a los usuarios que, habrá suspensión o baja presión en el servicio de agua potable, el domingo 14 de diciembre de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía, en los siguientes fraccionamientos: Residenciales Las Floridas (todas sus etapas), Álamos de Senecú, Campestre Sur, La Muralla y zonas aledañas.

Además, durante estas acciones será necesario cerrar dos carriles del cuerpo norte de la avenida Gómez Morín, a la altura de una empresa cementera, la circulación no se detendrá por completo, pero se exhorta a los automovilistas a manejar con precaución y acatar los señalamientos.

Esta intervención forma parte de la segunda etapa del operativo nocturno que ejecuta la Dirección de Obra de la J+, para avanzar en la sustitución de 617 metros de tubería de 2.44 metros de diámetro, reposición indispensable para el correcto funcionamiento del sistema sanitario.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez invierte 61 millones de pesos en este proyecto, con un beneficio directo para 441 mil juarenses.

La J+ reitera su compromiso de trabajar diariamente por la seguridad y bienestar de la comunidad, mediante obras que previenen hundimientos, evitan brotes de aguas residuales y fortalecen la infraestructura sanitaria la ciudad.