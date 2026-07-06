La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), informa a la ciudadanía que, a partir de este miércoles 8 de julio, se realizarán los trabajos de reubicación del colector de drenaje sanitario sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, como parte de los trabajos de preparación para la construcción del Puente Paso Las Torres-Talamás Camandari, obra que lleva a cabo el Gobierno del Estado en beneficio de las familias del suroriente de la ciudad.

Como parte de las labores, se contempla el cierre del carril de baja velocidad del Bulevar Talamás Camandari, desde la Avenida De las Torres hasta la calle Yepómera, donde se instalarán 700 metros de tubería de drenaje para el desvío del drenaje que cruza por la Avenida Las Torres, el cual se conducirá por la calle Yepomera.

La Ingeniera Paola Moreno, directora de Operaciones de la JMAS, informó que únicamente permanecerá habilitado el acceso a maquiladoras ubicadas en la zona, para tratar de reducir afectaciones a la industria.

La JMAS exhorta a la ciudadanía a utilizar rutas alternas, salir con mayor anticipación hacia sus actividades, conducir con precaución y, de ser posible, evitar transitar por el área durante las horas de mayor tráfico.

La construcción de este puente permitirá agilizar la circulación en uno de los cruces con mayor tránsito del suroriente de Juárez, además de reducir los tiempos de traslado de quienes diariamente circulan por este sector.

La JMAS agradece la comprensión de la ciudadanía y lamenta las molestias temporales que estas obras puedan ocasionar. Una vez concluidas, traerán grandes beneficios para la movilidad de la ciudad.