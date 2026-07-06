Como resultado de labores de búsqueda, inteligencia e investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos al Distrito Sur, lograron la detención de Edwin G. Q. y Arturo V. M., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos y delitos contra la salud, los cuales serán investigados por su probable participación en diversos robos con violencia a establecimientos comerciales.

La intervención se realizó cuando agentes municipales daban seguimiento a trabajos de investigación relacionados con una serie de asaltos registrados en los últimos días, siendo en el cruce de la calle Santos Dumont y el bulevar Óscar Flores Sánchez, en la colonia Colonial, donde ubicaron a dos sujetos cuyas características físicas coincidían plenamente con las de los presuntos responsables captados por cámaras de videovigilancia durante los atracos.

Tras confirmar sus identidades y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, los oficiales procedieron a realizar una inspección preventiva de seguridad, localizándole a quien dijo llamarse Edwin G. Q. de 28 años, un arma de fuego tipo revólver calibre .357 Magnum, con su cilindro abastecido con cinco cartuchos útiles, la cual portaba fajada a la altura de la cintura, motivo por el cual fue detenido.

Por su parte a Arturo V. M. de 33 años, se le localizó entre sus pertenencias un envoltorio de plástico que contenía una sustancia con las características propias del cristal, con un peso aproximado de 42 gramos, por lo que fue detenido por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.

De acuerdo con las investigaciones, las características físicas de ambos detenidos, así como el arma de fuego asegurada, coinciden con las observadas en videograbaciones obtenidas durante las indagatorias de varios robos con violencia cometidos recientemente en comercios del sector.

Previa lectura de derechos, los presuntos responsables junto con lo asegurado fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.