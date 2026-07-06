Como parte de los trabajos policiales implementados en Ciudad Juárez, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, llevó a cabo el arresto de una pareja identificada como Brian Alexander S. R. y Natalia G. M., a quienes se les aseguró un envoltorio con presunta droga.

Los hechos ocurrieron durante el domingo 6 de julio, cuando los agentes realizaban acciones de indagatoria derivadas de un delito de homicidio doloso previo, registrado en la colonia Plutarco Elías Calles.

Fue gracias a dichas intervenciones en calle y derivado de entrevistas ciudadanas que se obtuvieron datos de uno de los presuntos sospechosos. Posteriormente, al circular sobre la calle Porvenir, fue avistado un sujeto al exterior de un vehículo Cadillac SRX, mismo que coincidía con las características propias de la investigación.

Al acercarse los elementos, el hombre abordó de inmediato el vehículo e intentó darse a la fuga. Sin embargo, los agentes evitaron la huida y llevaron a cabo la intervención correspondiente.

Durante la inspección se localizó, entre las pertenencias del sujeto, un envoltorio plástico que contenía presunto cristal. Asimismo, al interior del vehículo se encontraba la mujer, quien además opuso resistencia ante la revisión.

Estos hechos derivaron en el arresto formal de la pareja, quienes, en conjunto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de dar seguimiento puntual a los delitos que afectan a la ciudadanía, utilizando la inteligencia e investigación para retirar de las calles tanto a generadores de violencia como a las sustancias ilícitas que dañan a las familias chihuahuenses.