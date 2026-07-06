El arquero juarense José Felipe Cerecedo Pérez, culminó una intensa y muy valiosa participación en la Fase 3 del Proceso Selectivo Nacional al finalizar en la octava posición general de la exigente modalidad de Arco Recurvo Varonil, una categoría que actualmente es considerada la de mayor nivel competitivo en todo México.

Aunque Cerecedo no logró clasificarse dentro de los seis finalistas que avanzaron a la siguiente ronda del proceso, su actuación dejó momentos de altísimo nivel técnico y demostró que tiene las condiciones para competir de tú a tú contra los mejores del país.

El torneo comenzó con tintes históricos para el juarense. En su primer día de competencia, Cerecedo abrió la línea de tiro con una demostración impecable, registrando un Récord Personal de 326 puntos en la primera serie de 36 flechas. No obstante, las exigencias climatológicas y la presión del evento cobraron factura en la segunda serie, donde su puntuación descendió a 311 unidades.

Ese mismo día, durante la vibrante Ronda Olímpica Individual, José Felipe consiguió una victoria clave en su primer enfrentamiento, instalándose provisionalmente entre los mejores ocho del país, aunque posteriormente cedió en los tres duelos restantes.

Para la jornada del sábado, el cansancio acumulado influyó en sus lanzamientos, registrando parciales de 304 y 307 puntos.

En la ronda de eliminación, tras tropezar en el primer encuentro, el arquero sacó el orgullo logrando dos victorias y una derrota en sus últimos tres compromisos. Esto lo ubicó en el puesto 11 de la jornada sabatina, pero el acumulado definitivo y el sistema de bonificaciones le otorgaron un digno 8° lugar general.

Más allá de no haber alcanzado la ronda de los seis finalistas, el cuerpo técnico que acompañó a Cerecedo, valora este resultado como una plataforma fundamental de crecimiento. Enfrentarse a los arqueros más dominantes de entidades como Quintana Roo, Jalisco y Querétaro sirve como el fogueo perfecto para los exigentes compromisos internacionales que tiene en puerta.

Esta competencia marca la ruta de preparación definitiva para su próximo gran objetivo: el Torneo World Archery México Championship, el cual se celebrará del 19 al 23 de agosto en la Ciudad de México.

Asimismo, la experiencia adquirida consolida las bases de su proceso a largo plazo rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2027, donde llegará consolidado como una de las cartas fuertes del estado de Chihuahua.