Continúa la JMAS con atención de hundimientos; ahora en Vicente Guerrero y Laguna de Tamiahua

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, atendió de manera inmediata un hundimiento registrado en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y Laguna de Tamiahua, derivado del colapso de un colector sanitario.

Desde las seis de la mañana, cuadrillas del departamento de alcantarillado iniciaron los trabajos de reposición de aproximadamente 12 metros lineales de colector de 60 pulgadas, debido a las dimensiones de la tubería y a la profundidad de la intervención, se utiliza maquinaria especializada así lo explicó el arquitecto Abraham Méndez, coordinador del Distrito 5 de Alcantarillado

“Antes de las cuatro de la tarde estaremos culminando la reparación y posteriormente bacheo entrará a hacer lo propio; aproximadamente para mañana quedarán concluidos los trabajos”, refirió.

El colapso se originó debido a que la tubería había cumplido su vida útil, además del desgaste provocado por los gases generados al interior del colector.

La JMAS estima concluir las labores de reposición este jueves, para dar paso al área de bacheo y se pueda reabrir la vialidad a la brevedad posible.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez agradece la paciencia de la ciudadanía durante el desarrollo de estas acciones y refrenda su compromiso de atender con prontitud los reportes ciudadanos, para la seguridad y beneficio de los juarenses.

