La ampliación de la avenida De las Torres es parte de una estrategia integral que viene a elevar la calidad de vida de las y los habitantes del suroriente de la ciudad, afirmó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar durante la ceremonia de apertura de la arteria.



El alcalde destacó la importancia de la obra, ya que impacta a cerca de 80 mil personas, ayuda a liberar el tráfico vehicular, ya que diariamente circulan 35 mil unidades y ayuda al mejor traslado de estudiantes y personal docente y de servicio de 44 centros escolares que están en el sector.



Pero esta obra es sólo una parte integral de todos los trabajos que hay en esta zona de mayor crecimiento de la ciudad, comentó.



“Pero adicionalmente queremos informar las obras que hemos realizado, pues sólo aquí hay una inversión de 50 millones de pesos, pero en el distribuidor Vial Talamas Camandari hay una inversión de 380 millones de pesos”, afirmó.



A todo esto, se debe sumar nueve repavimentaciones de calles, cinco pavimentaciones con concreto hidráulico, además de la repavimentación de varias calles del área de la Soneto.



Así como también se llevaron a cabo tres proyectos en escuelas, mejoras en el eléctrico, barda, aulas, canchas de usos múltiples, domos, parques, la construcción de la avenida Lote bravo y la calle Refugio de la Libertad,



Aunado a ello, está la construcción del Estadio 8 de Diciembre y actualmente se tiene las obras activas de la construcción los Centros de Educación y Cuidado Infantil Praderas del Sol y Parajes de San Isidro.



“Con esto hay una inversión de más de 800 millones de pesos y es la prioridad del Gobierno Municipal irle dando infraestructura a esta zona, que es la que más infraestructura requiere y por eso nos da gusto, no sólo inaugurar la obra, sino recordar todo lo que estamos haciendo”, afirmó.



Además de que pronto se llevará a cabo la inauguración de la primera etapa del Parque Urbano Suroriente, el cual contará con un tobogán que se puede considerar uno de los más grandes del país y que será gratis.



Estas son las obras que se tienen para la ciudad, pero con todo esto sólo se reitera a la ciudadanía que el Gobierno Municipal seguirá trabajando y continuar invirtiendo en obra pública, para que la comunidad tenga una ciudad con mayores comodidades.



El Presidente también destacó el trabajo que hizo el Gobierno del Estado, ya que ellos hicieron el tramo de sur a a norte, mientras que el Municipio lo hizo de norte a sur y con esto se demuestra el trabajo coordinado que se hace lo ambas esferas de gobierno.



El alcalde fue acompañado por su esposa y Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Rubí Enríquez, así como el director general de Obras Publicas del Municipio, Daniel González García; el presidente de Comité de vecinos, Carlos Duran y la representante de plataformas de transporte, Viridiana López.



Además de la síndica municipal, Ana Carmen Estrada García, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, diversos directores de dependencias municipales y regidoras y regidores.