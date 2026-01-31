Con el objetivo de propiciar el trabajo colaborativo entre instituciones de educación superior, se llevó a cabo la presentación de avances del proyecto Jardín Etnobiológico de Chihuahua en Paquimé (JEB), por parte de los investigadores que integran la Red Multidisciplinaria de Estudios del Desierto (REDDES).

El evento tuvo lugar en el Salón de Actos de Casas Grandes la mañana del jueves 29 de enero, contando con la presencia de representantes de la UACJ Campus Nuevo Casas Grandes, del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, la Universidad Tecnológica de Paquimé y funcionarios de Cultura y Desarrollo Social de dicho municipio.

El doctor Adán Cano Aguilar, profesor investigador de la UACJ adscrito al programa de trabajo social en el Campus Nuevo Casas Grandes (CNCG), estuvo al frente de la reunión informativa, como presidente de la REDDES, actualmente constituida como asociación civil, desde la cual se ha gestado el proyecto del Jardín.

Acompañado de sus colegas investigadoras la doctora Zarhelia Carlo Rojas (UACJ CNCG) y la doctora Gracia Emelia Chávez Ortiz (UACJ IADA), compartieron que el Jardín busca integrar, preservar, investigar, divulgar y compartir el conocimiento de los patrimonios bioculturales del estado y del Desierto Chihuahuense.

El enfoque del proyecto es vincular académica y culturalmente a la comunidad, por ello el doctor Cano hizo énfasis en la invitación a que los investigadores de las diversas universidades de la región conozcan el JEB, se apropien de este y puedan participar activamente con proyectos de investigación, de servicio social, prácticas profesionales o cualquier otro interés colaborativo.

El Jardín también forma parte de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos (RENAJEB) y ha podido desarrollarse con la gestión de la REDDES y el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), antes CONAHCYT y de la UACJ.

En los últimos dos años de trabajo el proyecto del Jardín ha establecido la colaboración académica y científica con instituciones como la UNAM, UAZ, UASLP, ITSNCG, EAHNM, CID, CIAD, CIGIOGEM y el INAH, por mencionar algunas.