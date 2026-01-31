El debate está sobre la mesa tras las recientes declaraciones de algunos líderes políticos en Alemania, especialmente, y la postura del que fuera presidente de la FIFA, Joseph Blatter, apoyándolas.

El asesinato de Alex Pretti en las potestas de Minneapolis a manos de varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha detonado aún más una postura que ya había comenzado a calentarse cuando Trump ordenó entrar por la fuerza en Venezuela y capturar y acusar de narcotráfico a su presidente, Nicolás Maduro.

Sin embargo, el presidente de la DFB, de la cual el St. Pauli es uno de los once miembros de la junta directiva, le cortó de raíz a nivel público a los pocos días: “En la DFB somos unánimes en nuestra opinión de que este debate es completamente erróneo en este momento”. Otro de los pesos pesados del fútbol alemán, Hans-Joachim Watzke, presidente del Dortmund, lo refrendó: “Desde mi punto de vista, un boicot del Mundial está totalmente fuera de lugar en este momento”.

En España no hay debate ni tampoco nadie se ha pronunciado públicamente. La RFEF tiene claro que seguirá directrices de la FIFA, más aún cuando el siguiente Mundial es el que le toca albergar en su territorio. Cualquier conflicto con la organizadora del torneo a cuatro años vista es mejor evitarlo.

La relación Trump-Infantino está detrás de todo. El presidente de la FIFA condecoró al de EE UU con el inédito premio de la paz durante el sorteo del Mundial en Washington. Antes, le permitió llevar personalmente el equipo de trabajo que se encarga de la organización del torneo, el taskforce. Se llegó a hablar de que podría hacer y deshacer sedes según la inclinación política de los alcaldes de cada una.

Todo ello hace imposible un boicot. Nunca antes se dio en un Mundial de fútbol. Sí ocurrió durante la Guerra Fría en los JJ OO de Moscú 1980 y los de Los Ángeles 1984, cada uno de ellos vetado por EE UU y la URSS respectivamente. Eran otros tiempos. El poder del fútbol, la comunión FIFA-EE UU y la cercanía del evento hacen difícil, casi imposible, pensar en una situación tan drástica.

