Con el objetivo de impulsar y mejorar las habilidades de los atletas, dentro y fuera de la duela, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presentó Mind/Game Culture, una clínica deportiva, enfocada en basquetbol, en la que se ofrecerán cursos, charlas y talleres para jóvenes deportistas, así como a padres de familia y entrenadores.

En conferencia de prensa, la Universidad invita a los atletas jóvenes, de 12 a 18 años, a formar parte de esta experiencia formativa en la que se abordarán diversos fundamentos técnicos, toma de decisiones, fortaleza mental, valores, así como pláticas sobre nutrición y psicología deportiva, de la voz de expertos nacionales e internacionales.

La clínica Mind/Game Culture se realizará del 30 de enero al 2 de febrero en el Gimnasio Universitario de esta casa de estudios con un límite de 100 participantes, para así asegurar el aprendizaje de los jóvenes atletas.

Este campamento deportivo contará con la participación del entrenador internacional, Miguel Volcán Sánchez, y, así como él, se espera la participación de reconocidas figuras en basquetbol, con experiencia en Europa y la NBA.

El costo de este campamento deportivo tiene un costo regular de $1800 ($1500 costo de preventa), y también existen paquetes que incluye a los atletas y padres de familia.

Los alumnos de esta casa de estudios y de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), tendrán acceso gratuito a las pláticas, cursos y talleres que ofrecerá Mind/Game Culture.

Con esta clínica, la UACJ también busca fomentar la cultura deportiva en la localidad, y además formar atletas de alto rendimiento que se sumen a los equipos universitarios con una mentalidad y preparación más completa en el deporte.

Mind/Game Culture es un campamento organizado por la Dirección del Deporte de la UACJ, a cargo del doctor René Ramos Tamez, y en el que también participa el entrenador de los equipos femenil y varonil de basquetbol, el licenciado Luis Alán Bosquez Quezada.

El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, a cargo de Juan Carlos Escalante, también participará activamente para la elaboración de esta clínica deportiva.

Los interesados en conocer a detalle las actividades que se ofrecerán en Mind/Game Culture podrán consultar los sitios web y redes sociales oficiales de la Universidad.