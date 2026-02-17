En el marco de la estrategia universitaria “Por un 2026 con Salud Mental” y de la capacitación permanente que se brinda a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, se llevó a cabo la conferencia “Violencia en relaciones afectivas” en la Sala de Seminarios de la unidad académica.

Esta charla, cuyo objetivo fue concientizar al alumnado sobre los tipos de violencia y promover las relaciones con respeto e igualdad, fue impartida por el Lic. César Mauricio Magaña Morales, especialista en manejo de emociones, dinámicas de grupos y trabajo especializado con adolescentes.

El ponente expuso que la violencia en las relaciones afectivas no se limita a las agresiones físicas, sino que comprende un conjunto de conductas de control que se desarrollan de forma progresiva. Explicó la violencia psicológica como la base del proceso, manifestada mediante manipulación, humillaciones y aislamiento; la violencia física, que implica daño corporal; y la violencia sexual, relacionada con la imposición de actos sin consentimiento.

Asimismo, se abordó la violencia económica, cuando se controla o restringe el acceso al dinero, y la violencia patrimonial, que implica el daño o retención de bienes y documentos personales.

A manera de conclusión, el experto en salud mental indicó que estas formas de violencia suelen coexistir dentro de un ciclo de abuso y que reconocerlas oportunamente permite promover relaciones basadas en respeto e igualdad.