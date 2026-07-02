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Arrestan a dos sujetos en posesión de marihuana y cocaína en la colonia Villas Anita

by EditorJRZ
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Elementos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en conjunto con el Ejército Mexicano, desplegaron un operativo que derivó en la detención en flagrancia de David A. S., de 24 años y de Víctor Manuel A. S., de 23 años de edad, por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

La intervención policial tuvo lugar en las calles De La Moneda y Camino Viejo a la Rosita, del fraccionamiento Villas Anita, en donde se encontraban los citados masculinos, a quienes localizaron entre sus pertenencias 16 gramos de cocaína y 36 gramos de mariguana.

Los detenidos y la droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo que procederá con las investigaciones correspondientes.

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