El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y su estrategia Invest in Chihuahua, recibió a representantes de la Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea (Kotra), para conocer el entorno de negocios de la entidad y explorar oportunidades en sus sectores estratégicos.

Durante la reunión se contó con la presencia de Jaehoon Choi, director general de Kotra en Monterrey y Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Secretario de Innovación y Desarrollo Económico.

Kotra cuenta con más de 130 oficinas en el extranjero y apoya la expansión internacional de las empresas coreanas, facilita su vinculación con socios comerciales de todo el mundo y promueve la inversión extranjera en Corea.

También se presentaron ventajas que posicionan a Chihuahua como un destino competitivo para la expansión empresarial, incluso se identificaron coincidencias entre capacidades industriales del estado y los intereses de las empresas coreanas.

El Gobierno del Estado agradeció la visita y expresó su interés en dar continuidad al diálogo, para abrir nuevas oportunidades de colaboración entre Chihuahua y Corea